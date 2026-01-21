Brescia – Incendio in appartamento in via Dalmazia

Spread the love

DIREZIONE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Brescia, in via Dalmazia, per un incendio che ha interessato un appartamento situato al primo piano di uno stabile di quattro piani fuori terra.

Sul posto stanno operando due autopompe, un’autoscala, un’autobotte, il carro aria e un funzionario tecnico, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

A scopo precauzionale sono state evacuate tre persone e un cane. Gli occupanti sono stati affidati alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Le operazioni di soccorso e bonifica sono attualmente in corso.