Catastrofe Harry, vigili del fuoco in azione a Capoterra: disabili e anziani in salvo

Capoterra Vigili del fuoco in campo anche a Capoterra dove sono state portate in salvo tre persone diversamente abili che vivono nelle abitazioni raggiunte dalla mareggiata.

Alle 15 di ieri 20 gennaio, inoltre, quattro squadre VF hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza di 150 persone residenti nelle zone allagate a Capoterra, dove si è provveduto ad allestire un Posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni che stanno avvenendo con il supporto delle forze locali comunali messe a disposizione dal Sindaco.

Per almeno le prossime 24 ore si conferma il potenziamento dello schieramento di pronta disponibilità delle squadre di intervento disposto dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna per tutti Comandi provinciali.

