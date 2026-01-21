Incendio in un capannone, paura nella notte: scatta l’allerta della Protezione Civile

Spread the love

Attimi di paura nella frazione di Carrara Sant’Antonio dove, nella tarda serata di martedì, si è sviluppato un incendio all’interno di un capannone della nota azienda di marmo Bonotti. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente all’interno del capannone senza tuttavia raggiungere il tetto che è rimasto intatto grazie alla presenza di un controsoffitto. Il pronto intervento di Vigili del Fuoco e della Polizia ha permesso di fare rientrare in tempi brevi l’emergenza.

Dalle abitazioni circostanti sono arrivate diverse segnalazioni sull’odore acre sviluppato dall’incendio tanto che la sindaca Arrighi ha diramato un alert chiedendo ai residenti di tenere chiuse le finestre. Al momento in tutta la zona la situazione è tornata alla normalità e non si evidenziano particolari criticità.

tecnici dell’Arpat hanno già effettuato i primi rilievi ma nei prossimi giorni, comunque, proseguiranno i sopralluoghi di tecnici e specialisti anche per ricostruire quanto accaduto.