GAETA – Kelly e Brucola intrappolati a sette metri di profondità, salvati dai Vigili del Fuoco dopo giorni di tentativi . Lieto fine per una complessa operazione di soccorso avviata nei giorni scorsi in località Le Vignole, nel territorio comunale di Gaeta, dove due cani erano rimasti intrappolati all’interno di una cavità profonda circa sette metri.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2026, intorno alle 14:35, quando al numero unico di emergenza NUE 112 è giunta una richiesta di intervento per il recupero di due animali in difficoltà. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta, che ha subito accertato la presenza dei due cani bloccati in un ambiente particolarmente impervio.

Fin dalle prime fasi, l’intervento si è rivelato particolarmente complesso, rendendo necessario il supporto di personale specializzato dei Vigili del Fuoco.

Sono stati quindi attivati il nucleo USAR (Urban Search and Rescue), specializzato in interventi in ambienti confinati e complessi, e il GOS, oltre al coinvolgimento del Soccorso Alpino.

Le operazioni di recupero si sono protratte per diversi giorni, richiedendo anche l’impiego di mezzi di demolizione messi a disposizione da una ditta privata locale per rendere accessibile la cavità e consentire l’avvicinamento in sicurezza agli animali.

Grazie a una importante sinergia tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e soggetti privati, nella tarda mattinata di mercoledì 21 gennaio i due cani, Kelly e Brucola, sono stati finalmente recuperati sani e salvi e riconsegnati al loro proprietario.

Sul posto le operazioni sono state coordinate da un Funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento fino alla conclusione positiva.

