mercoledì, Gennaio 21, 2026
Vigili del fuoco

Lamezia, incendio in abitazione: donna salvata da Vigili del fuoco e poliziotti

Il Faro
Lamezia Terme – Intervento dei Vigili del fuoco in vico Vetreria, nei pressi di piazza Mercato Nuovo, per scongiurare una possibile tragedia causata dalle fiamme all’interno di un’abitazione di una cittadina di origini cinesi che in quel momento si trovata in casa da dove, per cause ancora in corso di accertamento, è fuoriuscito improvvisamente fumo.

I vigili si sono prodigati per spegnere immediatamente le fiamme ed evitare in tal modo il propagarsi delle stesse. Contemporaneamente sul posto sono arrivati anche i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di via Perugini che insieme ai Vigili hanno prestato soccorso alla donna mettendola in salvo.

https://www.lametino.it/Cronaca/lamezia-abitazione-in-fiamme-donna-salvata-da-vigili-del-fuoco-e-poliziotti.html

