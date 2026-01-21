Nuovo grave incidente all’incrocio “maledetto” sulla Tuscolana: ferito estratto dall’auto ribaltata dopo uno scontro

Spread the love

Questa mattina, intorno alle 8, proprio lì, uno scontro tra veicoli ha provocato il ribaltamento di un’auto e il ferimento della persona alla guida e di un’altra che era a bordo del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’incidente si è verificato in un orario particolarmente critico, nel pieno del traffico mattutino. Secondo una prima ricostruzione fornita sa alcuni testimoni, all’origine dello scontro ci sarebbe il mancato rispetto di uno Stop. L’impatto è stato violento e ha causato il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti, finito di traverso sulla carreggiata.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione di automobilisti e residenti, molti dei quali hanno assistito direttamente all’accaduto mentre si recavano al lavoro o accompagnavano i figli a scuola.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario, la Polizia Locale del gruppo competente e i Vigili del Fuoco. Proprio i pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di estrazione della persona che si trovava alla guida dell’auto ribaltata, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

