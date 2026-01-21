Pontili si staccano al molo Trapezoidale, salvate 20 imbarcazioni dai vigili del fuoco

Spread the love

I vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti al molo trapezoidale per evitare che 20 imbarcazioni finissero alla deriva a causa del forte vento che ha soffiato sul capoluogo tutta la notte. Due pontili si erano staccati e i natanti ormeggiati hanno rischiato anche di affondare. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza il molo.

In prima serata all’Arenella un’auto affondata nel porticciolo dell’Arenella: il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo. Il numero complessivo degli interventi nelle ultime 24 ore ammonta a circa 190, a fronte di una media giornaliera di circa 40 interventi. Anche durante le ore notturne è stato raddoppiato il dispositivo di soccorso provinciale, con personale impegnato in servizio continuativo fino a 24 ore. Attualmente risultano ancora circa 20 interventi in coda.

https://www.blogsicilia.it/palermo/nuova-diga-territorio-chiusa-sclafani-interrogazione-pentastellata-ciminnisi/1218775/