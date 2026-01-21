Treno travolge camion al passaggio a livello a Chivasso: circolazione sospesa sulla linea Torino – Ivrea

Spread the love

Un treno regionale ha travolto in pieno un camion che stava attraversando i binari all’altezza di un passaggio a livello nei pressi di Chivasso, nella città metropolitana di Torino. Lo spaventoso incidente ferroviario nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio, sulla linea Torino – Ivrea che inevitabilmente è rimasta bloccata.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano feriti gravi anche se il camion è andato distrutto e la cabina di guida del treno è stata pesantemente danneggiata, come si vede dalle foto diffuse dai Vigili del Fuoco. Lo schianto poco dopo le 15 nei pressi di un passaggio a livello in località Montegiove.

Sul posto sono confluiti immediatamente diverse squadre di soccorso tra Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco, ci sarebbero almeno due persone ferite ma in maniera non grave tra cui il macchinista del convoglio, un treno regionale passeggeri della linea locale Chivasso-Ivrea-Aosta. Entrambi sono stati trasportati in ospedale ma in codice verde.

