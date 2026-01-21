VIDEO – Nuovo incidente ferroviario in Spagna: almeno 15 feriti e 1 mortovicino a Barcellona

Spread the love

GELIDA, Spagna — Il servizio ferroviario suburbano nella regione nord-orientale della Catalogna, in Spagna, è stato sospeso mercoledì dopo che un treno suburbano proveniente da Barcellona si è schiantato la notte prima, uccidendo una persona e ferendone altre 37, hanno comunicato le autorità.

L’incidente è avvenuto due giorni dopo il peggior disastro ferroviario spagnolo dal 2013, che ha lasciato molti spagnoli increduli. Il bilancio delle vittime di quell’incidente, avvenuto nel sud della Spagna, è salito a 43.

Le squadre hanno lavorato tutta la notte nei pressi della cittadina catalana di Gelida, a circa 37 chilometri da Barcellona, ​​per completare le operazioni di soccorso. Il treno ha urtato un muro di contenimento che è crollato sui binari martedì sera, hanno riferito le autorità.

I soccorritori stavano ancora cercando le vittime tra le lamiere dell’incidente ad alta velocità di domenica nel sud della Spagna, a circa 800 chilometri di distanza. Erano in corso tre giorni di lutto nazionale, mentre si indagava sulle cause dell’incidente.

La vittima dell’incidente di martedì sera era un macchinista in formazione, hanno dichiarato le autorità regionali. La maggior parte dei feriti viaggiava nel primo vagone del treno.