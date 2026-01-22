Borgo Vittoria, scoppia l’incendio per colpa dei monopattini elettrici

Spread the love

Un rogo scoppiato in garage per colpa dei monopattini elettrici. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata questa la causa (un po’ insolita) dell’incendio generatosi questa mattina, giovedì 22 gennaio, all’alba nel quartiere Borgo Vittoria, periferia nord della città.

Quando una serie di esplosioni ha svegliato di soprassalto i residenti di un condominio di via Boccardo, al civico 14. Gli scoppi iniziali sono stati seguiti da un incendio, con il rogo che si è verificato all’interno di un garage condominiale situato nel cortile dello stabile, in prossimità dell’incrocio con via Chiesa della Salute.

Come detto, stando ai primi accertamenti dei pompieri, all’origine dell’incendio ci sarebbe stato un cortocircuito provocato dalla ricarica di alcuni monopattini elettrici, lasciati incustoditi. Uno di questi monopattini avrebbe surriscaldato l’impianto, generando così un’esplosione che ha coinvolto altri mezzi elettrici e dato il via all’incendio. In pochi minuti, il fumo ha invaso il cortile e il rumore delle esplosioni ha costretto i residenti a chiamare i pompieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma diversi monopattini sono andati distrutti e il garage ha riportato danni. Sul posto i pompieri di corso Regina e del Lingotto, oltre ai carabinieri.

