Vigili del fuoco

Fiamme nelle baracche di fortuna sotto il viadotto dell’Indiano

L’incendio è scoppiato intorno alle 14.30 in via dell’Isolotto, sotto il Viadotto dell’Indiano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze per un incendio che ha coinvolto masserizie e baracche occupate da persone senza fissa dimora.

È stata inviata una squadra con un’autobotte, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, visibili a distanza a causa di una densa colonna di fumo.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni alla struttura del viadotto. Tuttavia, il fatto che si tratti del secondo incendio in pochi giorni sotto infrastrutture strategiche della città non può non destare preoccupazione.

