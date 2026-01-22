giovedì, Gennaio 22, 2026
Vigili del fuoco

Incendio ad Albenga, serra a fuoco: in azione i vigili del fuoco

Albenga. Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 14, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti per un principio di incendio sviluppatosi in regione Rissaire, nel territorio comunale albenganese.

Il rogo ha interessato parzialmente una serra. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Albenga, supportata da due unità di rincalzo con autobotte, proveniente dallo stesso distaccamento.

All’arrivo, il personale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a spegnere le fiamme, avviando successivamente le operazioni di smassamento e raffreddamento per evitare la ripresa del fuoco.

Le persone presenti, intanto, avevano tentato di contenere l’incendio utilizzando una gomma dell’acqua, contribuendo a rallentare la propagazione delle fiamme.

