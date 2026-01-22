Mazara. Cerimonia di consegna di bene confiscato alla criminalità organizzata diventerà Caserma Vigili del Fuoco

Spread the love

Il prefetto di Trapani ha ricevuto in Prefettura il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, unitamente al Direttore dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e al Comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ad accogliere le autorità, il Sindaco di Trapani, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e della magistratura. A seguire il Sottosegretario ha visitato il centro di primissima accoglienza sito in Trapani, realizzato all’interno di un immobile confiscato, assegnato al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e in uso alla Prefettura. Ad accogliere le autorità, il Dirigente del Servizio provinciale di protezione civile in rappresentanza della Regione Siciliana e la Direttrice del Centro, Presidente del Comitato CRI di Trapani.

Successivamente, le autorità hanno visitato la struttura “Al Ciliegio” bene confiscato alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio indisponibile del comune di Salemi ed assegnato alla Fondazione San Vito Onlus, dove hanno incontrato il Vescovo di Mazara del Vallo e i vertici della magistratura di Trapani e Marsala.

Alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Mazara del Vallo ha avuto inizio la cerimonia di consegna, da parte dell’Agenzia del Demanio al Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, di un terreno confiscato alla criminalità organizzata, sito in c.da Santa Maria, per la realizzazione della nuova caserma del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo.

L’area, individuata d’intesa tra il Comune di Mazara del Vallo e il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, fa parte di un più ampio compendio confiscato già assegnato al Comune, che ha voluto concorrere con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alla realizzazione di un progetto integrato.

