Spread the love

Secondo quanto reso pubblico da He Xiaopeng, CEO di XPeng tramite il suo profilo ufficiale su X.com, il giovane proprietario danese stava attraversando un passaggio a livello quando un treno ha centrato la sua P7. Nonostante i gravi danni riportati dalla vettura, la cellula di sicurezza ha svolto egregiamente la sua funzione, mantenendo intatto lo spazio vitale per l’occupante. Il proprietario, visibilmente emozionato, ha ringraziato la casa automobilistica sottolineando come sia uscito “senza un graffio” da un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

La robustezza dell’auto è stata messa alla prova in condizioni limite, evidenziando come la struttura e i materiali ad alta resistenza utilizzati da XPeng siano in grado di sostenere impatti estremi. Questo episodio, pur restando un evento dal carattere eccezionale, fornisce un esempio tangibile su quanto i sistemi di sicurezza passiva e il design del telaio siano fondamentali per la protezione degli occupanti.

Miracolo in Danimarca: conducente salvato dalla XPeng in un incidente con un treno