giovedì, Gennaio 22, 2026
Sepolto vivo da un carico di mais, muore camonionista di 30 anni

Un camionista straniero di circa 30 anni ha perso la vita mercoledì pomeriggio, 21 gennaio 2026, in un grave infortunio sul lavoro alla Cascina Santa Rita di Dovera (Cremona), azienda che si occupa di lavorazione ed essiccazione dei cereali. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo — arrivato per scaricare un carico di mais dal suo camion — sarebbe stato travolto e sommerso dal peso della granaglia mentre si trovava vicino al rimorchio, probabilmente – secondo quanto scrive “Il Cittadino” – a causa di un malfunzionamento tecnico nel sistema di apertura che ha fatto fuoriuscire il carico.

I colleghi presenti si sono immediatamente accorti dell’accaduto e hanno allertato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti il 118 e l’eliambulanza: il camionista, in codice rosso, è stato trasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto poco dopo l’arrivo nonostante i tentativi di rianimazione.

https://www.leggo.it/italia/cronache/21_gennaio_2026_camionista_morto_sepolto_vivo_carico_mais_cascina_santa_rita_dovera_cremona_oggi-9311593.html

