Si sfrena mezzo da cantiere, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti stamattina in viale Umbria, per un furgone da cantiere che, dopo essersi sfrenato, è uscito dalla sede stradale. Non si segnalano feriti.

Sul posto, oltre alla squadra di Norcia, sono intervenuti i Carabinieri di Monteleone di Spoleto, la Polizia Locale e personale della Provincia. Per il recupero del veicolo è stato necessario l’intervento dell’Autogru dei vigili del fuoco dalla sede Centrale di Perugia.

