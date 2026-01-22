VIDEO – Altri due corpi ritrovati mentre il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario in Spagna sale a 45

Spread the love

Gli investigatori spagnoli hanno trovato altri due corpi tra i rottami di un treno ad alta velocità coinvolto in una collisione devastante lo scorso fine settimana, portando il bilancio delle vittime a 45.

Ciò avviene mentre due incidenti ferroviari mortali consecutivi si sono verificati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, sollevando dubbi sulla sicurezza dei viaggi in treno nella quarta economia più grande dell’Unione Europea, una delle principali destinazioni turistiche che vanta la seconda rete ad alta velocità più grande al mondo.

Mentre oggi, in mattinata, un treno pendolare si è scontrato con il braccio di una gru che gli si è parato davanti nel sud-est della Spagna, ha affermato il ministro dei trasporti, nel quarto incidente ferroviario del Paese in meno di una settimana.

Sei persone hanno riportato ferite lievi dopo che il braccio ha colpito i finestrini del treno in transito, vicino alla città portuale di Cartagena, nella regione di Murcia, hanno aggiunto le autorità.