14 persone ricoverate in ospedale e 20 sfollate dopo l’incendio in un appartamento nella contea di Baltimora

Quattordici persone sono state ricoverate in ospedale e più di 20 sono rimaste sfollate per un incendio di un condominio di lusso a Towson, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco della contea di Baltimora.

L’incendio è scoppiato intorno alle 19:30 presso il complesso residenziale Berkshires. Le autorità hanno dichiarato che è stato necessario salvare diverse persone dall’edificio, poiché il fumo si è diffuso su diversi piani.

Il capo dell’ufficio dei vigili del fuoco della contea di Baltimora, Travis Francis, ha dichiarato che 15 appartamenti sono stati sgomberati e 22 residenti sono stati sfollati a causa dell’incendio.

I vigili del fuoco hanno dichiarato che l’incendio è scoppiato in un’area di riciclaggio al terzo piano dell’edificio.

https://www.cbsnews.com/baltimore/news/towson-high-rise-apartment-baltimore-county-fire