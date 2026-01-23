Frontale sulla provinciale a Tradate, due auto finiscono fuori strada: feriti i conducenti

Spread the love

Tradate (Varese), 23 gennaio 2026 – Uno scontro frontale fra due auto sulla provinciale, i veicoli che finiscono fuori strada e i conducenti feriti. È l’esito di un incidente, che poteva avere peggiori conseguenze, avvenuto questa mattina intorno alle 8 e 20 del mattino in via Monte San Michele, fra Tradate e Cairate, in pratica la provinciale 19.

Uno dei due veicoli coinvolti nello schianto è finito fuori strada. Coinvolti due veicoli, uno dei quali è uscito fuori strada a causa dell’impatto ed è finito semi distrutto nel campo a lato strada. Feriti i due conducenti alla guida delle due macchine, un uomo di 47 anni e una donna 32enne.

Sul posto sono arrivate ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Una richiesta d’intervento inizialmente partita col codice della massima gravità, quello rosso. Poi, fortunatamente, “abbassato” a codice giallo. Codice verde per l’altra persona coinvolta. Inevitabili, a quell’ora, le conseguenze sul traffico lungo la direttrice che collega le due città.

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/frontale-provinciale-19-tradate-cairate-h0tdr7ey