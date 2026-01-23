Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

MAIOLATI SONTINI (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 21.00 in via Torrette, nel comune di Maiolati Spontini, per l’incendio della canna fumaria di un’abitazione. Le fiamme hanno interessato anche una parte della struttura in legno del tetto. Sul posto la squadra VVF di Jesi, con il supporto del personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala, ha spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza della copertura dell’immobile che risulta non fruibile. Sul posto anche il funzionario VVF di servizio.

Dal Comando di Ancona