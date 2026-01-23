venerdì, Gennaio 23, 2026
Paura nel Palermitano: scossa di terremoto di magnitudo 2.7

A registrarla l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato individuato a 2 km a ovest di Casteldaccia, cittadina alle porte del capoluogo siciliano, a una profondità di 7 km. Seppur lieve, la scossa è stata avvertita in diverse località, come Villabate, Altavilla Milicia e Termini Imerese. Tanta la paura tra gli abitanti, svegliati in piena notte.

Poco dopo la mezzanotte è stata registrate nel Palermitano, con epicentro nei pressi di Casteldaccia, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7. Il sisma è stato avvertito in diverse località, paura tra i residenti, sono stati infatti numerosi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco ma, fortunatamente, non si registrano danni né a persone né a cose. Solo tanta paura, diversi i post sui social da parte degli abitanti che hanno raccontato quando accaduto.

