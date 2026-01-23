VIDEO – Crolla palazzo a Casoria, paura alle porte di Napoli: nessuna vittima

Spread the love

Tragedia a sfiorata a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli, dove un palazzo prevenvivamente evacquato ieri dai vigili del fuoco è crollato, in via Cavour, per fortuna senza provocare vittime e feriti.

Per effettuare i controlli sui danni provocati da una condotta dell’acqua sono state sgomberate in via precauzionale una ventina di nuclei familiari residenti in più palazzi della zona che hanno trascorso a casa di parenti e amici.

A far scattare l’intervento esplorativo dei vigili del fuoco, ieri, è stato un boato avvertito dai residenti che hanno lanciato subito l’allarme inducendo il sindaco a disporre lo sgombero e la chiusura di due strade.

Poteva essere una tragedia il crollo del palazzo ma è stata evitata soprattutto grazie all’allarme lanciato da un giovane sposo, Domenico, residente nello stabile che si era accorto che, stranamente, le porte della casa in cui viveva non si chiudevano.

Poi, altri condomini hanno avvertito dei boati, rumori sordi e visto crepe nel muro.

