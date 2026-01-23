VIDEO – Gli incendi in Cile causano almeno 18 morti mentre i vigili del fuoco combattono contro il caldo estremo e i venti

Spread the love

SANTIAGO – Il Cile sta affrontando una delle emergenze incendi più devastanti della sua storia moderna. Interi quartieri vengono evacuati, case in fiamme a Concepción e migliaia di famiglie stanno fuggendo in pochi minuti, mentre le fiamme si diffondono in modo incontrollabile in diverse regioni.



Questa crisi ha un impatto ben oltre i confini del Cile. Le condizioni che alimentano questi incendi – caldo record, paesaggi aridi e venti mutevoli – rispecchiano modelli che si stanno sviluppando in tutto il mondo. Comprendere cosa sta accadendo a Concepción e nelle regioni circostanti offre informazioni fondamentali su come comunità, governi e sistemi di emergenza debbano adattarsi, poiché gli incendi su larga scala diventano più frequenti e difficili da controllare.