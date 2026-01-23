venerdì, Gennaio 23, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – Gli incendi in Cile causano almeno 18 morti mentre i vigili del fuoco combattono contro il caldo estremo e i venti

Il Faro
Spread the love

SANTIAGO – Il Cile sta affrontando una delle emergenze incendi più devastanti della sua storia moderna. Interi quartieri vengono evacuati, case in fiamme a Concepción e migliaia di famiglie stanno fuggendo in pochi minuti, mentre le fiamme si diffondono in modo incontrollabile in diverse regioni.

Questa crisi ha un impatto ben oltre i confini del Cile. Le condizioni che alimentano questi incendi – caldo record, paesaggi aridi e venti mutevoli – rispecchiano modelli che si stanno sviluppando in tutto il mondo. Comprendere cosa sta accadendo a Concepción e nelle regioni circostanti offre informazioni fondamentali su come comunità, governi e sistemi di emergenza debbano adattarsi, poiché gli incendi su larga scala diventano più frequenti e difficili da controllare.

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – I Vigili del fuoco partecipano all’esercitazione internazionale Nightngale

Il Faro

Conferimento di incarico dirigenziale in temporanea reggenza dell’Ufficio per la Formazione Motoria Professionale

Il Faro

FIRMATO A VISSO IL PROTOCOLLO PER LA NUOVA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *