VIDEO – In auto si schiantano contro la sede del ferramenta e abbattono mezzo edificio

Le cause non sono ancora note, così come pure non è nota la velocità alla quale l’automobile stesse procedendo – in ogni caso, probabilmente piuttosto sostenuta. Sta di fatto però che intorno alle 6.30 del mattino di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in via Trieste, nel centro di San Benedetto Po, un’automobile è uscita di strada all’altezza dell’incrocio ed è andata a schiantarsi contro la sede della ferramenta Ferrarini.

A bordo dell’automobile c’erano un 22enne e un 24enne che, nonostante l’accaduto, hanno sì riportato traumi ma tutto sommato non troppo gravi. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Suzzara e del comando provinciale di Mantova, i carabinieri che ora stanno ricostruendo l’accaduto, e il personale del 118.

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza l’edificio, che considerate le dimensioni del crollo è stato dichiarato inagibile, e la strada è stata chiusa al traffico.

I due giovani, appunto con diversi traumi ma in condizioni non particolarmente gravi, sono stati caricati in ambulanza e portati entrambi all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

