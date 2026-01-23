VIDEO – Muggiò, incendio in un negozio di materiale tessile

Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco a Muggiò, in via Cavour, giovedì 22 gennaio, poco prima di mezzogiorno, per un incendio che ha interessato un negozio che tratta materiale tessile. Squadre del Comando provincia di Monza e Brianza si sono presentate con due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Sul posto anche il funzionario di guardia.

I pompieri hanno prontamente estinto l’incendio, che ha coinvolto un locale interno all’attività commerciale, evitando il coinvolgimento di ulteriori ambienti. Non risultano persone coinvolte. Presenti anche le forze dell’ordine e personale paramedico. Ancora in corso controlli e operazioni di “minuto spegnimento” del rogo.

