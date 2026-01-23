venerdì, Gennaio 23, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Muggiò, incendio in un negozio di materiale tessile

Il Faro
Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco a Muggiò, in via Cavour, giovedì 22 gennaio, poco prima di mezzogiorno, per un incendio che ha interessato un negozio che tratta materiale tessile. Squadre del Comando provincia di Monza e Brianza si sono presentate con due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Sul posto anche il funzionario di guardia.

I pompieri hanno prontamente estinto l’incendio, che ha coinvolto un locale interno all’attività commerciale, evitando il coinvolgimento di ulteriori ambienti. Non risultano persone coinvolte. Presenti anche le forze dell’ordine e personale paramedico. Ancora in corso controlli e operazioni di “minuto spegnimento” del rogo.

https://www.ilcittadinomb.it/news/senza-categoria/muggio-incendio-in-un-negozio-di-materiale-tessile-vigili-del-fuoco-presenti-con-quattro-mezzi

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Viminale – Minuto di silenzio in ricordo di Giuseppe e Nicola

Il Faro

Video – Dai vigili del fuoco 4mila litri d’acqua per il fonte battesimale del Duomo

Il Faro

Vigili del Fuoco d’Europa presto riuniti a Roma

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *