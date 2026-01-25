Incendio all’alba: deposito agricolo in fiamme, Vigili del fuoco al lavoro per ore

Spread the love

SEDEGLIANO – All’alba di oggi a San Lorenzo di Sedegliano un violento incendio ha interessato un deposito di mezzi agricoli e legname. L’allarme è scattato alle 05:56, quando una densa colonna di fumo e le fiamme, visibili a distanza, hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona.

Il rogo si è sviluppato in una struttura situata in via Giuseppe Verdi 18, utilizzata come rimessa per macchinari agricoli e stoccaggio di legna. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte né feriti.

Sul posto sono state inviate tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco di Udine e Codroipo, che stanno lavorando senza sosta per circoscrivere l’incendio, evitare la propagazione ad altri edifici e mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando complesse a causa della grande quantità di materiale combustibile presente all’interno del deposito, in particolare cataste di legna secca e mezzi agricoli contenenti carburanti e olii industriali.

https://www.nordest24.it/incendio-deposito-agricolo-sedegliano-24-gennaio-2026