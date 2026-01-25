Incidente in corso Sempione a Milano, un morto e due feriti:

Spread the love

L’impatto si è verificato alle prime luci dell’alba. Stando alla prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Milano, il mezzo pesante dell’Amsa avrebbe urtato con la parte frontale la fiancata sinistra della Bmw, che in quel momento proveniva dalla sua destra. La violenza dell’urto è stata tale che la vettura è stata trascinata per diversi metri, abbattendo un semaforo e altra segnaletica verticale. La corsa è terminata solo quando l’auto della vittima si è schiantata contro un terzo veicolo che procedeva nella direzione opposta.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con diverse ambulanze e i vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere della Bmw. Mentre il quarantacinquenne è apparso subito in condizioni disperate, l’autista del mezzo Amsa è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, sotto choc ma non in pericolo di vita. Sostanzialmente illeso, invece, l’automobilista alla guida del terzo veicolo coinvolto nella carambola.

LEGGO.IT