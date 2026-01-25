domenica, Gennaio 25, 2026
Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 5 feriti gravi. Tra loro anche un bambino

Incidente alle 10 di oggi, domenica 25 gennaio, a Roma. Due auto si sono scontrate sul viadotto della Magliana. Sul posto i medici del 118, la polizia locale del IX Gruppo Eur e le squadre di Ostiense (7/A) e la Pisana (4/A) dei vigili del fuoco. Le cause dello scontro al momento sono imprecisate. 

Quattro le persone rimaste coinvolte nello scontro più un bambino, come spiegano i vigili del fuoco in una nota. Sono state tutte trasportate in codice rosso all’ospedale Gemelli. Il personale dei pompieri sta anche effettuando la messa in sicurezza dell’area coinvolta dato che, alcune parti meccaniche delle auto, si sono staccate dopo l’impatto cadendo giù dal viadotto. Il viadotto è stato chiuso in direzione Fiumicino.

