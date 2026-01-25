Spread the love

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’incidente è avvenuto lungo la strada Goitese. Il primo impatto avrebbe coinvolto il furgone e il pullman di linea; durante lo scontro, un pesante pannello di lamiera si è staccato dalla carrozzeria del mezzo pubblico e ha colpito lateralmente l’auto guidata da Castrovillari. Il pezzo metallico ha sfondato il parabrezza, ferendo mortalmente l’uomo. Per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente insieme ai Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le altre persone coinvolte nell’incidente — tra cui l’autista del bus e gli occupanti del furgone — non hanno riportato ferite gravi. I rilievi sono proseguiti per diverse ore per chiarire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Lamiera si stacca dal bus e perfora il parabrezza di un’auto: morto il 50enne Rosario Castrovillari, «uomo gentile e padre premuroso»