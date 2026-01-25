Rogo notturno distrugge cataste di legname in località Petrognano

Spread the love

Alle ore 03:00 un violento incendio falegnameria ha impegnato i Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, chiamati a intervenire in località Petrognano per un rogo che ha interessato un’area produttiva adibita alla lavorazione del legno. Le fiamme si sono sviluppate all’esterno della struttura principale, coinvolgendo numerose cataste di tavole accatastate nel piazzale dell’attività.

L’allarme è scattato nel cuore della notte, quando il bagliore del fuoco e l’alta colonna di fumo hanno reso evidente la gravità della situazione. L’intervento è stato immediato e mirato a contenere l’avanzata delle fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ai locali chiusi della falegnameria o ad altre strutture presenti nell’area.

I Vigili del fuoco di Spoleto hanno operato con mezzi e personale specializzato, impiegando linee d’acqua per domare le fiamme e contenere i focolai residui. Le operazioni si sono protratte per diverse ore, fino alla completa messa in sicurezza dell’area interessata. L’obiettivo principale è stato quello di evitare riaccensioni, frequenti in contesti dove il legno continua a bruciare anche dopo lo spegnimento apparente.

Durante l’intervento, il piazzale si è trasformato in uno scenario illuminato dai riflessi del fuoco e dalle luci dei mezzi di soccorso, con il personale impegnato in un lavoro continuo e coordinato per riportare la situazione sotto controllo.

https://www.umbriajournal.com/cronaca/incendio-falegnameria-devasta-depositi-esterni-a-spoleto-630362/