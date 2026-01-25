VIDEO – Almeno 1 morto nell’esplosione di gas che ha innescato un incendio ai piani alti di un condominio di New York

Spread the love

L’incendio divampato poco dopo mezzanotte, ha avvolto i piani superiori dell’edificio di 17 piani al 3585 di Bivonia Street, nel quartiere di Baychester . I vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme per tutta la notte, mentre oltre 200 vigili del fuoco e personale di emergenza sono accorsi sul posto per salvare vite umane e contenere la distruzione.

Mentre il FDNY ha lavorato instancabilmente per spegnere le fiamme, che hanno distrutto diversi appartamenti ai piani superiori, la causa dell’incendio rimane sconosciuta e l’entità dei danni è ancora in fase di valutazione. Fortunatamente, fino a questa mattina, non si sono registrati morti o feriti, anche se aggiornamenti su questo incidente critico sono attesi nel corso della giornata.