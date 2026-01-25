domenica, Gennaio 25, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Almeno 1 morto nell’esplosione di un’autocisterna a Nairobi, Kenya

Il Faro
Spread the love

Almeno una persona è morta dopo che un’aautocistgerna si è scontrata con un camion ed è esplosa su una strada vicino all’aeroporto Wilson di Nairobi, in Kenya, secondo quanto riportato dai media locali. 

Mentre i vigili del fuoco lavoravano per contenere l’incendio, si potevano vedere dense colonne di fumo nero che si alzavano dalla scena. Secondo quanto riportato dai media locali, uno degli automobilisti coinvolti nell’incidente è morto.

La collisione è avvenuta lungo la tangenziale sud. Le autorità locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulla collisione né sulle condizioni delle altre persone coinvolte.

Potrebbe anche interessarti

Vigili Urbani Roma: dal sesso in auto a Report, salta il comandante Napoli

Il Faro

Si schiantano contro una pianta e l’auto prende fuoco: morti due ragazzi

Il Faro

Un autoarticolato si schianta contro un camion dei vigili del fuoco del Texas che bloccava la scena dell’incidente

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *