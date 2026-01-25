VIDEO – Almeno 1 morto nell’esplosione di un’autocisterna a Nairobi, Kenya

Spread the love

Almeno una persona è morta dopo che un’aautocistgerna si è scontrata con un camion ed è esplosa su una strada vicino all’aeroporto Wilson di Nairobi, in Kenya, secondo quanto riportato dai media locali.

Mentre i vigili del fuoco lavoravano per contenere l’incendio, si potevano vedere dense colonne di fumo nero che si alzavano dalla scena. Secondo quanto riportato dai media locali, uno degli automobilisti coinvolti nell’incidente è morto.

La collisione è avvenuta lungo la tangenziale sud. Le autorità locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulla collisione né sulle condizioni delle altre persone coinvolte.