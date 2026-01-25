domenica, Gennaio 25, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Almeno 11 morti e 12 dispersi per una frana in Indonesia

Il Faro
Spread the love

Una frana sull’isola indonesiana di Giava ha causato la morte di almeno 11 persone, mentre altre 12 sono ancora disperse. Lo ha riferito un funzionario indonesiano, aggiornando un precedente bilancio di due morti.

La frana, avvenuta giovedì a causata di forti piogge, ha colpito tre villaggi nella provincia di Giava Centrale, seppellendo alcune case e danneggiandone altre.

«Sabato pomeriggio, il numero delle vittime ritrovate era di 11, mentre altre 12 sono ancora disperse», ha dichiarato all’Afp il capo delle operazioni di ricerca e soccorso locali Muhammad Abdullah.

Più di 700 persone tra personale dell’ufficio di ricerca e soccorso, militari, poliziotti e volontari sono stati coinvolti nelle operazioni, ha aggiunto.

https://www.cdt.ch/news/mondo/almeno-11-morti-e-12-dispersi-per-una-frana-in-indonesia-411093

Potrebbe anche interessarti

Duro colpo ai trafficanti di esseri umani: l’offensiva che parte da Lecce

Il Faro

Ragazza di 22 anni bruciata viva in Pakistan per essersi rifiutata di sposare il cugino

Il Faro

Problemi al carrello per un aereo a Brindisi: volo cancellato. Ai passeggeri rimborso da 250 euro

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *