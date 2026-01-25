VIDEO – Almeno 11 morti e 12 dispersi per una frana in Indonesia

Spread the love

Una frana sull’isola indonesiana di Giava ha causato la morte di almeno 11 persone, mentre altre 12 sono ancora disperse. Lo ha riferito un funzionario indonesiano, aggiornando un precedente bilancio di due morti.

La frana, avvenuta giovedì a causata di forti piogge, ha colpito tre villaggi nella provincia di Giava Centrale, seppellendo alcune case e danneggiandone altre.

«Sabato pomeriggio, il numero delle vittime ritrovate era di 11, mentre altre 12 sono ancora disperse», ha dichiarato all’Afp il capo delle operazioni di ricerca e soccorso locali Muhammad Abdullah.

Più di 700 persone tra personale dell’ufficio di ricerca e soccorso, militari, poliziotti e volontari sono stati coinvolti nelle operazioni, ha aggiunto.

