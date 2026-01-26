Auto fuori strada, doppio incidente a Monopoli e Castellana in pochi minuti: due donne gravi

Spread the love

Nella giornata di ieri si sono verificati due incidenti stradali anche a causa del maltempo. Il primo è avvenuto a Monopoli intorno alle ore 13.30.

Il caso ha voluto che una squadra di Vigili del Fuoco era a poche decine di metri perché si stava occupando del taglio di rami pericolanti e l’intervento è stato immediato.

I vigili hanno tagliato le lamiere dell’auto e hanno estratto una donna, affidandola ai sanitari frattanto giunti sul posto in condizioni critiche.

Alle ore 14 circa a pochi chilometri da Castellana Grotte un altra auto è finita fuoristrada con una coppia a bordo, una squadra di Vigili del Fuoco ha effettuato le medesime operazioni di taglio lamiere e messa in sicurezza. Una donna è stata affidata ai sanitari in codice rosso.

