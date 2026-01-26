Bari, incendio nella notte al rione San Paolo: bruciate davanti alla parrocchia tre ambulanze di un’associazione

Spread the love

Incendio poco dopo la mezzanotte al quartiere San Paolo. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata. Sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco supportate dall’autobotte e dal carro ARA per la ricarica delle bombole e hanno lavorato per circa due ore per estinguere le fiamme che hanno avvolto tre ambulanze andate distrutte. Le ambulanze effettuano trasporti privati e fanno capo all’associazione San Gabriele Soccorso. Le fiamme che le hanno distrutte hanno raggiunto anche alcune recinzioni e strutture attigue.

La stessa chiesa era in pericolo, ma i vigili del fuoco sono riusciti a controllare le fiamme prima che le stesse potessero intaccare la parrocchia. Indagini sono in corso da parte della polizia di Stato.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1922792/bari-incendio-nella-notte-al-quartiere-san-paolo-bruciate-tre-ambulanze-nella-parrocchia.html