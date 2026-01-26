Crolla muro di contenimento a Tarquinia

Spread the love

Intorno alle 5 del mattino i residenti sono stati svegliati dal boato del muro di contenimento di un giardino che è completamente crollato andando a invadere con la macerie tutta la strada.

Il traffico, al momento, è consentito soltanto ai residenti per permetterne la messa in sicurezza. Il tratto, trattandosi di una via chiusa, fortunatamente è poco transitato. Inoltre l’area era già stata interdetta perché il muro era stato puntellato.

Non sono, quindi, stati registrati né feriti né danni a cose. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ufficio tecnico del comune.

