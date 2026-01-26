lunedì, Gennaio 26, 2026
I ladri tornano dai vigili del fuoco: colpita la sede di Grugliasco

I ladri tornano a derubare i vigili del fuoco: dopo il furto a “casa” dei volontari di Riva presso Chieri, ora è il turno della sede di Grugliasco.La banda è entrata la scorsa notte in corso Allamano, dove ci sono il distaccamento 41 e la direzione regionale.

E, nel giro di pochi minuti, sono usciti con attrezzature prese direttamente dai mezzi di soccorso: un bottino da migliaia di euro, che comprende il “divaricatore” usato dai pompieri per estrarre le persone rimaste incastrate in auto dopo un incidente stradale.I vigili del fuoco hanno fatto denuncia e ora sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Rivoli.

https://torino.repubblica.it/cronaca/2026/01/26/news/furto_vigili_fuoco_grugliasco-425119728

