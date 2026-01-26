Il centrodestra riscrive la legge sugli stupri: spunta il principio del “dissenso”

Spread the love

l centrodestra riscrive la proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Il testo già approvato alla Camera e frutto dell’intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si era arenato in Senato dopo gli approfondimenti chiesti dalla maggioranza. E ora spunta una riformulazione in cui si mette al centro il “dissenso” come principio per definire e valutare una violenza sessuale.

La riformulazione di Bongiorno

Il nuovo testo è stato messo a punto dalla relatrice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia. Al centro della riformulazione, presa in visione da Today.it, c’è il principio del “dissenso” ad una atto sessuale. In particolare si chiarisce che la “volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostante del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”.