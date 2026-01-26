Incendio in regione Mignetta a Sciolze, casa distrutta dalle fiamme

Spread the love

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, un incendio ha completamente distrutto una casa in regione Mignetta, nel territorio comunale di Sciolze. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto dell’abitazione e, nel giro di poco tempo, si sono estese al resto dell’edificio, che è stato progressivamente divorato dal fuoco.

L’allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio e sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Chieri, Torino Centrale, Torino Stura, Caselle Torinese e San Maurizio Canavese. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’intensità del rogo e della struttura dell’immobile. Solo dopo diverse ore è stato possibile domare le fiamme e avviare le operazioni di smassamento per la messa in sicurezza dell’area.

