lunedì, Gennaio 26, 2026
Ultimo:
Animalicronaca

Narbolia, cagnolina intrappolata tra i massi: salvata dai vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

Si è concluso nelle prime ore della mattinata di oggi un delicato intervento di soccorso dei vigili del fuoco nelle campagne di Narbolia, dove una cagnolina da caccia era rimasta intrappolata in un cunicolo tra grossi massi.

L’episodio è avvenuto durante una battuta di caccia: la cagnolina, di nome Kenya, mentre inseguiva una volpe si è infilata tra frasche e massi ed è rimasta bloccata con il collare GPS incastrato tra due radici. Impossibilitata a liberarsi autonomamente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/oristano-provincia/narbolia-cagnolina-intrappolata-tra-i-massi-salvata-dai-vigili-del-fuoco-o63l8xcy

Potrebbe anche interessarti

Bonus facciate anche per le tende

Il Faro

Giappone: affonda battello turistico, 30 persone a bordo

Il Faro

Vita da Soccorritore, riflessioni sull’approccio al bambino traumatizzato e all’immobilizzazione pediatrica

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *