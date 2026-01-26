Spread the love

Si è concluso nelle prime ore della mattinata di oggi un delicato intervento di soccorso dei vigili del fuoco nelle campagne di Narbolia, dove una cagnolina da caccia era rimasta intrappolata in un cunicolo tra grossi massi.

L’episodio è avvenuto durante una battuta di caccia: la cagnolina, di nome Kenya, mentre inseguiva una volpe si è infilata tra frasche e massi ed è rimasta bloccata con il collare GPS incastrato tra due radici. Impossibilitata a liberarsi autonomamente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/oristano-provincia/narbolia-cagnolina-intrappolata-tra-i-massi-salvata-dai-vigili-del-fuoco-o63l8xcy