Tragedia alla stazione ferroviaria di Civitavecchia: ragazzo muore investito dal treno

Un giovane è morto sotto il treno regionale, sul posto i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Chiuso il traffico ferroviario su due binari

Alle 18:00 di oggi, lunedì 26 gennaio, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso la stazione ferroviaria per un soccorso a persona.

Un giovane, la cui identità al momento non è stata ancora resa nota, è tragicamente caduto dalla banchina del terzo binario, finendo sotto il treno regionale 4511, diretto a Roma da Grosseto. Non è ancora chiare se si tratti di un incidente o un gesto volontario.

