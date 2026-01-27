martedì, Gennaio 27, 2026
Arliano: in fiamme un’abitazione in legno su due piani

Casa in fiamme ad Arliano, Comune di Lucca. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco e due autobotti per estinguere le fiamme.

Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata da due autobotti vvf, è intervenuta ad Arliano in via della Chiesa Prima per l’incendio di un’ abitazione in legno su due piani.
La casa è stata completamente interessata dall’incendio ma fortunatamente non ci sono feriti o persone coinvolte.

Attualmente il rogo è sotto controllo e i vigili del fuoco stanno procedendo alla bonifica degli ultimi focolai.

