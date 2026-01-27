Arrampicata sportiva, 160 ragazzi e ragazze protagonisti ai Vigili del Fuoco

Spread the love

Sì è svolta nel weekend presso la palestra Rock’n Fire, all’interno del complesso sportivo dei vigili del fuoco di Modena, la seconda tappa del campionato regionale di arrampicata U15-13-11. In 160 i ragazzi e le ragazze che sono arrivati da tutta la regione per confrontarsi sui blocchi creati dai tracciatori federali Matteo Bezzecchi e Cian Matteo Paganelli.

La tappa di Modena è stata dedicata esclusivamente alla specialità del Bouldering, il tipo di arrampicata più breve e intenso, di massima difficoltà tecnica e fisica, che non prevede l’uso di corda e imbrago ma la protezione di materassi posti alla base. La competizione, patrocinata anche dal Comune di Modena, è ospitata dall’associazione sportiva dilettantistica Rock’n Fire che svolge le sue attività d’insegnamento e promozione della disciplina all’interno della polisportiva dei Vigili del Fuoco di Modena.

Ormai da parecchi anni l’associazione si pone come punto di riferimento nel panorama dell’arrampicata non solo a livello locale ma anche nazionale: sia per iscritti e numero di praticanti tesserati alla federazione – siamo la seconda in Emilia Romagna e tra le prime dieci in Italia – sia per la presenza costante di buona parte del suo staff tecnico all’interno della vita federale.