Auto incendiate, danni alle facciate di due palazzi

Sono servite due ore di lavoro ai vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, per spegnere l’incendio di un’auto scoppiato intorno alle due e mezza della scorsa notte a Giovinazzo, nel Barese.

Non si registrano né feriti né intossicati. Le fiamme, sulle cui origini sono in corso accertamenti, hanno però danneggiato altre auto parcheggiate a quella avvolta dal rogo e la facciata di una abitazione. Il fuoco ha sciolto alcuni portavasi in plastica che erano sistemati su un balcone e gli intonaci di un’altra palazzina.

