martedì, Gennaio 27, 2026
Ultimo:
cronaca

Chiavenna, intervento dei Vigili del fuoco nel fiume Mera: salvato un giovane

Il Faro
Spread the love

Recupero spettacolare durante la mattinata per un giovane in difficoltà nel greto del fiume Mera a Chiavenna. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del comando di Mese per togliere dall’acqua e portare in sicurezza il ragazzo, in difficoltà a causa dell’acqua gelata.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è sceso sul greto del fiume probabilmente dall’accesso utilizzato dalla protezione civile per le operazioni di pulizia, presente all’altezza del parcheggio di Prato Bazzi.

Avrebbe quindi camminato lungo il fiume per alcune centinaia di metri per poi scivolare. Immediatamente è scattato l’allarme, che ha attirato un foltissimo gruppo di curiosi. Il ragazzo è rimasto sempre vigile ed è in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i Carabinieri della compagnia di Chiavenna. Tutta l’operazione si è conclusa in circa 45 minuti.

https://www.laprovinciaunicatv.it/stories/sondrio/valchiavenna/chiavenna-intervento-dei-vigili-del-fuoco-nel-fiume-mera-salvato-un-ragazzo-o_3615200_11

Potrebbe anche interessarti

Caorle, morto in una pozza di sangue e chiuso in bagno il campione di body building Alberto Clementi: aveva 49 anni

Il Faro

Fratellini di 6 e 8 anni ritrovati vivi dopo 26 giorni in una foresta

Il Faro

Autobus con passeggeri e studenti sbanda a causa della neve e rischia di finire in una scarpata

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *