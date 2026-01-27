Chiavenna, intervento dei Vigili del fuoco nel fiume Mera: salvato un giovane

Spread the love

Recupero spettacolare durante la mattinata per un giovane in difficoltà nel greto del fiume Mera a Chiavenna. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del comando di Mese per togliere dall’acqua e portare in sicurezza il ragazzo, in difficoltà a causa dell’acqua gelata.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è sceso sul greto del fiume probabilmente dall’accesso utilizzato dalla protezione civile per le operazioni di pulizia, presente all’altezza del parcheggio di Prato Bazzi.

Avrebbe quindi camminato lungo il fiume per alcune centinaia di metri per poi scivolare. Immediatamente è scattato l’allarme, che ha attirato un foltissimo gruppo di curiosi. Il ragazzo è rimasto sempre vigile ed è in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i Carabinieri della compagnia di Chiavenna. Tutta l’operazione si è conclusa in circa 45 minuti.

