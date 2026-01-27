Elicottero precipita nel campo di volo: un morto e un ferito gravissimo

Spread the love

Benevento – Un drammatico schianto ha spezzato una vita e ne ha messa un’altra in gravissimo pericolo alla periferia di Benevento. Un elicottero ultraleggero con due occupanti è caduto all’interno dell’area dell’Aeroclub, nella zona di contrada Olivola, a circa cinque chilometri dal centro cittadino. L’impatto è stato fatale per uno dei due passeggeri, mentre l’altro versa in condizioni estremamente critiche.

Il velivolo, un modello Robinson, è precipitato tra due strutture destinate al ricovero degli aeromobili. Subito dopo lo schianto si sono sviluppate le fiamme, che hanno avvolto i resti dell’elicottero rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso.

L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme alle ambulanze del servizio di emergenza 118 che hanno prestato le prime cure al sopravvissuto. Presenti anche gli agenti della polizia che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento restano da chiarire le cause che hanno portato alla caduta del velivolo. Si dovrà stabilire se si sia trattato di un problema tecnico, di un errore umano o di altri fattori che hanno determinato la perdita di controllo dell’elicottero durante le fasi di volo all’interno del campo dell’Aeroclub.

