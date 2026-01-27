martedì, Gennaio 27, 2026
cronaca

Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: “Fascismo fu complice”

Oggi Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si sono svolti eventi in tutta Italia. Al Quirinale, la cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici istituzionali, rappresentanti del governo e del Parlamento, delle associazioni degli ex internati e deportati, la comunità ebraica. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau, ha portato la sua testimonianza intervistata da quattro studenti.

