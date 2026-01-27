Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: “Fascismo fu complice”

Spread the love

Oggi Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si sono svolti eventi in tutta Italia. Al Quirinale, la cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici istituzionali, rappresentanti del governo e del Parlamento, delle associazioni degli ex internati e deportati, la comunità ebraica. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau, ha portato la sua testimonianza intervistata da quattro studenti.

https://www.repubblica.it/politica/2026/01/27/diretta/giornata_memoria_2026_mattarella_meloni_news_oggi-425120669