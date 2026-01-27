martedì, Gennaio 27, 2026
GROSSETO – I Vigili del Fuoco di Follonica (GR) intervenuti nel comune di Gavorrano, per un incidente stradale.

Un’autovettura, con a bordo la sola conducente, una donna residente in zona, nell’affrontare una curva, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Follonica, ha perso il controllo del mezzo finendo all’interno della proprietà privata di un’abitazione adiacente alla strada provinciale, ribaltandosi.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso all’estrazione della conducente dall’abitacolo del veicolo mediante l’utilizzo di barella spinale, in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. L’autovettura, alimentata a GPL, è stata messa in sicurezza. La donna è stata trasportata all’ospedale di Grosseto per accertamenti.

