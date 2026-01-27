Spread the love

Quando le fiamme si sono sprigionate alte e fumanti color catrame, l’intera palazzina composta da 20 appartamenti tra via Grez e via Italo Marchi si è svuotata repentinamente perché quella che stava bruciando era una delle auto parcheggiate nel cortile esterno e alimentata a metano.

Tanta la preoccupazione e immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Riva che in pochi minuti hanno raggiunto il cortile dello stabile rivano spegnendo le fiamme.

L’incendio ha distrutto totalmente la vettura a metano oltre ad aver danneggiato altri due mezzi parcheggiati lì vicino e una parte del cappotto esterno della palazzina. Proprio la celerità dei vigili del fuoco di Riva ha permesso che le fiamme non …

https://www.iltquotidiano.it/articoli/incendio-a-riva-del-garda-auto-a-metano-distrutta-dalle-fiamme-20-appartamenti-evacuati-per-ore/