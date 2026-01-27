martedì, Gennaio 27, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio a Riva del Garda: auto a metano distrutta dalle fiamme, 20 appartamenti evacuati per ore

Il Faro
Spread the love

Quando le fiamme si sono sprigionate alte e fumanti color catrame, l’intera palazzina composta da 20 appartamenti tra via Grez e via Italo Marchi si è svuotata repentinamente perché quella che stava bruciando era una delle auto parcheggiate nel cortile esterno e alimentata a metano.

Tanta la preoccupazione e immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Riva che in pochi minuti hanno raggiunto il cortile dello stabile rivano spegnendo le fiamme.

L’incendio ha distrutto totalmente la vettura a metano oltre ad aver danneggiato altri due mezzi parcheggiati lì vicino e una parte del cappotto esterno della palazzina. Proprio la celerità dei vigili del fuoco di Riva ha permesso che le fiamme non …

https://www.iltquotidiano.it/articoli/incendio-a-riva-del-garda-auto-a-metano-distrutta-dalle-fiamme-20-appartamenti-evacuati-per-ore/

Potrebbe anche interessarti

Otre 100 interventi svolti, Vigili del Fuoco alla ricerca di 2 dispersi: uno a Col di Tenda (CN), un altro a Varallo Sesia

Il Faro

Reparti volo – formazione operativa

Il Faro

Ragusa, corso ATP

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *