martedì, Gennaio 27, 2026
Incidente a Palombara: cisterna carica di GPL si ribalta, vigili del fuoco al lavoro

Una cisterna carica di 4.600 litri di GPL si è ribaltata nella mattinata di oggi, 27 gennaio, sulla strada provinciale Pascolare, a Palombara Sabina, causando un allarme immediato per il rischio di esplosione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti, supportati da due autobotti del distaccamento di Nomentano, insieme al Nucleo NBCR di Roma, specializzati nelle emergenze chimiche e radiologiche, e al Nucleo Travasi del Comando dell’Aquila.

Vista la complessità dell’intervento, il personale ha messo in sicurezza il gas tramite torcia, senza poter effettuare il travaso del carburante.

